Gqitalia.it - L’ossessione per una persona è spesso questione di autostima

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Quell’equilibrio di attenzioni che idealmente c’è fra due partner si polverizza quando la storia finisce. Ed è lì che può nascere inveceper una, che tutto è tranne che equilibrata. La nostra mente sembra incepparsi sui pensieri che la riguardano, che improvvisamente si insinuano in ogni momento della giornata come furetti dispettosi. Il paradosso è che più cerchiamo di scacciarli, più questi ci assillano.Attenzione, di ossessione per unasi può parlare non solo dopo la fine di una relazione. Alcuni di noi, infatti, possono avere il cosiddetto chiodo fisso anche per qualcuno a cui non hanno mai rivolto la parola, in alcuni casi perfino per unggio famoso.