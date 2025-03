Lorenzo del Grande Fratello… Il caso a Unomattina in famiglia | cosa hanno fatto vedere in diretta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Se delFratello si parla pure in Rai, beh vorra pur dire quallo facciamo decidere a voi, ma intanto il reality show è sbarcato a Uno Mattina in. Ne ha parlato Gianni Ippoliti nella sua consueta rassegna stampa sulla cronaca rosa. E chi è il protagonista, in negativo? Ma naturalmente lui,Spolverato.Da settimane il concorrente del GF è nell’occhio del ciclone per i suoi comportamenti aggressivi, sopra le righe, per i piani e le trame figlie della sua voglia di vincere ad ogni costo. Basti pensare alla proposta fatta a Shaila di flirtare con Emanuele per creare una ship. Nel programma condotto da Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini sono arrivate critiche molto dure.Leggi anche: “Non è giusto”.Fratello, le parole di Shaila su Mariavittoria: concorrenti e pubblico sconvoltiIldiSpolverato a Uno Mattina inSono in tanti a chiere con forza la squalifica diSpolverato.