Anteprima24.it - L’Orchestra Accademia di Santa Sofia incanta Roma, Napoli e Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiGrande successo perda Cameradi, protagonista di tre straordinari appuntamenti a, l’ultimo ieri nell’ambito della stagione artistica dell’di, la rassegna, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio “Nicola Sala” di, sotto la direzione artistica di Marcella Parziale e Filippo Zigante e con la consulenza scientifica di Aglaia McClintock. L’auditorium di Sant’Agostino ha ospitato un evento imperdibile per gli amanti del grande schermo: una serata interamente dedicata alle iconiche colonne sonore di John Williams, il leggendario compositore che ha firmato le musiche dei più celebri film di Steven Spielberg.diha trasportato il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le note che hanno fatto la storia del cinema, ripercorrendo le atmosfere di pellicole meravigliose come E.