L’OraSì cerca l’impresa Occhio all’amato ex Musso

Una cosa è certa:non poteva presentarsi in condizioni migliori per affrontare la corazzata Crifo Wines Ruvo di Puglia. Questa è la premessa in vista del match che andrà in scena alle 18 al PalaCosta dove arriverà la terza forza del campionato. Ruvo non è mai stata sotto i riflettori come altre squadre, ma ha un roster di primissimo livello con undici giocatori molto validi e di qualità e la gara a Ravenna sarà fondamentale per arrivare al meglio al recupero di mercoledì a Livorno, scontro tra le due terze in classifica.si presenterà senza nessun timore reverenziale e forte della vittoria a Jesi che ha rimesso a posto la classifica dopo la beffa dei quattro punti tolti dopo l’esclusione di Chieti. "Con quelle due vittorie saremmo salvi mentre ora dobbiamo riconquistare la salvezza – sentenzia coach Andrea Gabrielli – ma pur dispiacendoci, non facciamo drammi, perché stiamo attraversando un buon momento come dimostrano le sette vittorie nelle ultime dieci gare e il fatto che ce la siamo sempre giocata con tutti.