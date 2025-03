Lanazione.it - L’occasione dell’Europa di tornare dalle vacanze

Firenze, 9 marzo 2025 – Domenica scorsa a Testo, giovane fiera di libri che da qualche anno va in scena alla Leopolda di Firenze, ho presentato il mio ultimo libro, ’Come parla un populista’. A un certo punto, sul finire, Tommaso Ciuffoletti, carissimo amico, brillante oratore e intellettuale, mi ha chiesto che cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi così trumpianamente connotati. Ora, io non so che cosa potrebbe succedere. Servirebbe una palla di lardo o una palla di cristallo. Qualcosa però si può dire. Se dovessi concentrare l’attenzione sulle prossime evoluzioni lo farei sull’Unione Europea. Donald Trump ha espressamente detto che l’Europa è nata per “fregare” gli Stati Uniti. Questo è quello che pensa di noi. Magari nella sua rinnovata visione imperiale dell’esistente, ritiene giusto che il mondo venga diviso in nuove sfere di influenza fra potenze - Usa, Cina, Russia - che gestiscono in mondo in barba a tutto il resto, Europa compresa.