Lo studio non ha età

Il luminare che torna tra i banchi. Succede – per davvero – in Brianza. Emilio Berti, 74 anni, docente universitario di dermatologia, approdato alla pensione nel 2021 come professore ordinario, ha deciso di rimettersi sui libri: sta studiando per conseguire la specializzazione in Anatomia Patologica (un corso di studi che richiede quattro anni). Qualcuno potrebbe commentare: “Ma chi glielo fa fare?”. E in un certo senso è vero. Loè fatica. Ma non solo. Studiare (e spesso ce ne rendiamo conto al termine del nostro percorso formativo) non dovrebbe essere solo una casella da spuntare per ottenere l’agognato “foglio di carta”, un passaggio obbligato per poter lavorare (e guadagnare). Studiare vuol dire anche spalancare davanti a sé nuove opportunità, poter esercitare una delle caratteristiche proprie dell’essere umano, la curiosità.