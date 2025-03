Iodonna.it - Lo storico festival milanese dedicato al cinema e alla creatività femminile, torna a Milano

Leggi su Iodonna.it

Sguardi altrove, ilaldal 12 marzo al 7 aprile. Due le sezioni competitive internazionali, Nuovi Sguardi e Sguardi (S)confinati, riservateregia. Ma anche anteprime fuori concorso, omaggi, eventi speciali, approfondimenti sul lavoro e la violenza economica di genere. Gaza irrompe agli Oscar. Il film israelo-palestinese “No Other Land” vince come Miglior documentario X In selezione anche (il 20 marzo) Jawhara Inshah (nella foto) di Arianna Proietti Mancini e Claudia Paola Sagona, documentario che ha per protagonista una studentessa del Politecnico di