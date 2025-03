Ilgiorno.it - Lo Stallazzo riapre i battenti dopo la frana. Consegnate le firme a sostegno

Loben quattro mesi di chiusura forzata causae mancanza di clienti e quindi incasso, l’unico punto di ristoro e presidio di sicurezza lungo il Naviglio dell’Adda potrebbe riaprire i. Si tratta dellodi Paderno d’Adda, gestito dagli operatori, dai lavoratori fragili e dai volontari della cooperativa sociale Solleva, chiuso dalla fine dello scorso novembre, in seguito ad unache a maggio ha interrotto l’alzaia, la strada lungo il fiume, il principale punto di passaggio. Lo annuncia Luigi Gasparini, fondatore e presidente della cooperativa. "Nelle prossime settimane e probabilmente nel weekend di inizio primavera, proveremo a riaprire in via sperimentale – spiega -. In questi giorni stiamo valutando le modalità operative, anche per contenere al minimo i costi della gestione".