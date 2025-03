Spettacolo.periodicodaily.com - Lo Spettacolo “Nicole Travolta Is Doing Alright” è a Milano

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

IS– Bad with money, great with a (spray) gun è lodella californianache sarà sul palco dello SLOW MILL di, per la sua prima volta in assoluto in Italia, venerdì 14 marzo.L’esilarante viaggio dialla scoperta di se stessaVenerdì 14 marzo, il palco dello Slow Mill diospiterà l’attrice e comica californianaper loIs– Bad with money, great with a (spray) gun”. Questo one woman show rappresenta una vera e propria trasformazione personale, raccontando con ironia le sue esperienze di vita, dalle difficoltà finanziarie al trionfo personale.Un Viaggio di Trasformazione, nipote dell’icona di Hollywood John, porterà il suo pubblico in un viaggio rocambolesco e divertente.