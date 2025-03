Lo slot ammette creare rabbia con i giocatori durante la vittoria di Liverpool su Southampton

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-08 23:16:00 Il web non parla d’altro:Arneha ammesso di aver dovuto “” con i suoia metà tempo mentre ilè venuto da un goal per battere il lato inferioreper muoversi 16 punti liberi in cima alla Premier League.I Reds hanno messo in scena un ritorno del secondo tempo per ottenere unaper 3-1 sui santi in difficoltà ad Anfield, per gentile concessione di un tutore Mohamed Salah e Darwin Nunez dopo che Will Smallbone aveva dato ai visitatori un vantaggio di shock.Laarriva solo tre giorni dopo che la squadra diha superato un assalto di PSG a Parigi per ottenere un snello vantaggio per 1-0 che entra nella seconda gamba del loro round di Champions League di 16 scontri.Tre gol, tre punti pic.twitter.com/adskwzyjof–FC (@LFC) 8 marzo 2025La visita di, almeno su carta, ha presentato una sfida completamente diversa per la squadra di, ma il manager olandese ha ancora sentito la necessità di apportare tre modifiche a metà tempo nel tentativo di tornare in gioco.