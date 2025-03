Nerdpool.it - Lo showrunner di Chicago Fire annuncia un conflitto in arrivo tra Herrmann e Mouch

(David Eigenberg) e(Christian Stolte) sono due dei personaggi più amati di. Sono i veterani più scaltri, quelli su cui si può sempre contare per fare il loro lavoro e dispensare consigli utili alla squadra più giovane.Ebbene, nella stagione 13 il dramma è dietro l’angolo per questi due personaggi. I migliori amici saranno messi in una situazione in cui uno di loro potrebbe essere costretto a lasciare la Caserma 51 nel tentativo di promuovere una delle loro carriere. Nessuno dei due vuole andarsene, il che porterà immancabilmente a delle accese discussioni.sono presi in considerazione per il trasferimentoLadiAndrea Newman ha confermato questa rivelazione durante una recente chiacchierata con TV Insider. L’attrice ha sottolineato chesono entrambi a un punto in cui il loro grado rende difficile la coesistenza sotto lo stesso tetto di Kelly Severide (Taylor Kinney) e Stella Kidd (Miranda Rae Mayo).