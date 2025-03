Sport.periodicodaily.com - Liverpool-Psg: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2024/2025. Nonostante la vittoria degli inglesi all’andata, il passaggio del turno è ancora tutto in bilico.-Psg si giocherà martedì 11 marzo 2025 alle ore 21 presso l’Anfield Road.-PSG: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Reds cercano di imporre la loro superiorità anche in Europa, dopo il dominio assoluto che stanno esercitando in Premier League. La squadra di Slot dovrà ora difendere la rete di vantaggio ottenuta all’andata dove sono stati spesso in difficoltà.Anche i parigini stanno dettando legge in Ligue 1, ma la loro ossessione resta sempre la Champions League. Nulla è perduto, malgrado di patta da una situazione di svantaggio, anche perché la squadra di Luis Enrique dispone di un organico in grado di sovvertire qualsiasi risultato.