Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Gudauri 2025 in DIRETTA: niente podio oggi per l’Italia, Moioli dà forfait

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.46 Tanta Francia anche nella finale maschile con Loan Bozzolo e Julien Tomas. Con loro anche l’australiano Cameron Bolton e l’austriaco Lukas Pachner.9.45 La finale femminile vedrà all’opera la britannica Charlotte Bankes, le francesi Lea Casta e Julia Pereira De Sousa e l’austriaca Pia Zerkhold.9.42 Poca gloria anche nella gara maschile. Nicolò Colturi e Matteo Menconi sono stati eliminati ai sedicesimi, Tommaso Leoni agli ottavi e Omar Visintin ai quarti.9.41 Michelanon è partita. Ha preferito non rischiare, si sentiva troppo debole dopo l’influenza dei giorni scorsi.9.40 Buongiorno amici di OA Sport. Giornata storta per.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda gara di, in Georgia, valevole per la Coppa del Mondo 2024-