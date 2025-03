Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: ultimo giro, Johaug, Weng, Karlsson e Anderson in lotta per le medaglie!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:39sembra quella più in palla ed è anche la più forte tra queste in volata.13:37ha provato a partire, manon le lascia spazio, la svedese è sempre al comando da 2 giri ormai.13:34e Karlosson tengono giù il piede pesante,appare leggermente affaticata.13:32 Theresesa che deve provare qualcosa se vorrà portarsi a casa la medaglia d’oro.13:29passaggio allo stadio, inizia l’ultima tornata!13:26 Siamo già sui tempi della gara maschile di ieri, con la differenza che le donne dovranno percorrere ancora 10 chilometri.13:23 Sempre le svedesi a fare il ritmo, le norvegesi restano coperte.sta imponendo il suo passo da ormai diversi chilometri.13:20 Sundling è tornata a 2 minuti e 35 secondi di ritardo, ormai laper leè riservata esclusivamente alle prime quattro.