LIVE Sci di fondo 50 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | tutte contro Johaug

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladella 50km di sci diin tecnica libera deidi Trondheim. Si tratta di un appuntamento con la storia, mai prima d’ora le donne avevano disputato una 50km chilometri al mondiale, distanza che da sempre è stata solo maschile.Si tratta dell’ultima gara di quella che è stata probabilmente la rassegna iridata più bella degli ultimi 20 anni per la cornice di pubblico, per lo spettacolo e per l’organizzazione. Gli sforzi di queste due settimane di gare e l’elevato chilometraggio hanno fatto sì che le fondiste al via saranno solo 35 con di fatto solo una quindicina di atlete in lotta per le medaglie. I fari saranno tutti puntati su Therese, la norvegese fino a questo momento è la vera “sconfitta di questo mondiale”: la fuoriclasse ha infatti ottenuto tre medaglie d’argento tra prove distance e staffetta, perdendo però tre ori per questione di centesimi.