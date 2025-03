Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Johaug, Weng, Karlsson e Anderson per le medaglie!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:27 Le svedesi hanno materiali decisamente superiori in discesa, le norvegesi dovranno provare a fare l’azione in un tratto in salita.12:26 Slind continua a perdere progressivamente, il suo ritardo ai 17.8k è di 48.2 secondi. Sanness è staccata di 30 secondi dalla connazionale, mentre Stadlober è completamente saltata per aria.12:24 Sundling decide di cambiare scii e viene quindi saltata da Parmakoski e Janatova.12:22 Jessie Digging sta prendendo una paga allucinante: la fuoriclasse statunitense ai 15.3km paga 4 minuti dalla testa.12:19 Bene ancora Maria Gismondi, che è in un gruppo che va dalla tredicesima alla diciottesima posizione.12:16 Caduta per Slind, la norvegese perde ulteriormente terreno, quasi impossibile pensare a un suo rientro.