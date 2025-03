Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Johaug, Weng, Karlsson e Anderson per le medaglie, 25km al traguardo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:52 Rientraha dovuto alzare il piede dall’acceleratore per evitare di perdere la compagna di squadra.12:50 Piccolo inciampo di, la norvegese perde qualche metro.12:48 Si ricompattano le quattro davanti, gara spettacolare, sarà tattica fino alin quella che ormai è una sfida a squadre.12:47 Sundling ha ripreso Slind, davanti non possono guardarsi, la svedese ha tirato giù 30 secondi in questa tornata. Cambio scii per Slind.12:44 INCREDIBILE! Si piantano tutte per capire se qualcuna si sarebbe fermata a cambiare l’attrezzo, da un momento all’altroripartono e iniziano a forzare, attenzione perchè potrebbe essere una fase decisiva.12:42 Si sta per concludere la terza tornata, bisogna capire se le atlete di testa decideranno di cambiare gli scii.