Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Johaug al comando delle operazioni, in poche per le medaglie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:53 Attenzione,si porta davanti e spezza in due il gruppo! Perdono terreno Sanness, Stadlober e Sundling.11:51 Piccolo momento di flessione per Gismondi, che ha perso la schiena di Dolci e Kaelin. L’azzurra è quattordicesima al momento.11:49 Jessie Diggins ai 5.2km paga 1.10.3, si rischiano doppiaggi in serie oggi.11:48 Cambi regolari davanti, nessuna ha interesse a tenere giù il piede pesante, la gara è ancora lunghissima.11:47 Parmakoski e Janatova sono le uniche a provare a rientrare sul gruppo di testa, ma il ritardo è superiore ai 20 secondi.11:46 Caduta per di Jonna Sundling, brava la svedese a rialzarsi rapidamente senza perdere terreno.11:44 Diggins e Dahlqvist già fuori dai giochi, il ritardo è rispettivamente di 34.5 e 44.