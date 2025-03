Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: gara storica, chi riuscirà a battere Johaug?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:11 Per la prima volta nella storia le donne si cimenteranno aisulla stessa distanza degli uomini, sarà unadurissima e sicuramente entusiasmante.11:08 Buongiorno e benvenuti alladella 50km di sci dideidi Trondheim.Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladella 50km di sci diin tecnica libera deidi Trondheim. Si tratta di un appuntamento con la storia, mai prima d’ora le donne avevano disputato una 50km chilometri al mondiale, distanza che da sempre è stata solo maschile.Si tratta dell’ultimadi quella che è stata probabilmente la rassegna iridata più bella degli ultimi 20 anni per la cornice di pubblico, per lo spettacolo e per l’organizzazione.