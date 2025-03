Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: comincia lo spettacolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:39 Queste le 8 al comando: Johaug, Anderson, Slind, Weng, Stadlober, Karlsson, Sanness e Sundling.11:37 Su questa neve le atlete leggere hanno un grosso vantaggio, i tempi di percorrenza saranno molto alti.11:35 CHE SELEZIONE! Dopo 1.2km si stacca Diggins e con lei quasi tutte, restano in otto davanti.11:34 Classica “nevaccia” primaverile, sarà una gara durissima.11:32 Astrid Oeyre Slind a dettare il ritmo insieme alla solita Therese Johaug.11:30 PARTITE!11:29 E’ tutto pronto per la partenza, le atlete sono già posizionate!11:26 L’Italia sarà presente in gara esclusivamente con Maria Gismondi, l’azzurra, al primo Mondiale, punterà ad un risultato a ridosso della top 15 dopo l’ottima prova in staffetta.11:23 Saranno esclusivamente 35 le fondiste al via, sicuramente le due settimane di sforzi e il lungo chilometraggio non hanno aiutato.