Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: 15km al traguardo, Johaug, Weng, Karlsson e Anderson in lotta per le medaglie!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:10 Secondo doppiaggio, restano 32 atlete in pista.13:08 Decidono tutte di cambiare gli scci, quartetto che resta compatto all’uscita dallo stadio.13:06 Attenzione a questo nuovo passaggio allo stadio, alla svedesi andrebbe bene se si decidesse di non cambiare l’attrezzo, i loro materiali sono superiori a quelli delle norvegesi.13:03 Mancano 20km al!13:02 Sanness ha superato Slind e mette in ghiaccio la sesta posizione.12:59 Gismondi resta nel gruppo cheper la tredicesima piazza, ottima la prestazione della giovane azzurra.12:56 Ai 26.1km la ventesima paga 8 minuti dalla testa.12:54 Arriva il primo doppiaggio, di questo passo non saranno in molte ad arriva al.12:52 Rientraha dovuto alzare il piede dall’acceleratore per evitare di perdere la compagna di squadra.