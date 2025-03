Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2025 in DIRETTA: PARIS SUBLIME! Vittoria ad un passo, può eguagliare Thoeni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 9.30 E 12.3010.58 Partito Justin Murisier.10.58 Quindicesimo Read ad 1.08. Distacco alto considerando anche la brevità del tracciato10.57 Dopo metà gara il canadese ha un ritardo di 69 centesimi10.57 È il momento di Jeffrey Read, atleta potenzialmente pericoloso su questa pista.10.56 Quindicesima posizione per lo svizzero con un ritardo di 1.78 da10.56 Partito Loic Meillard.10.55 Gara perfetta perche ha sfruttato a pieno la pista e le condizioni a lui favorevoli. L’azzurro ha fatto il vuoto nel secondo settore dove ha rifilato 2 decimi a tutti, eccezion fatta per Crawford.10.54 Questa la classifica provvisoria dopo i primi 15 atleti:1 Dominik(ITA) – 1:08.