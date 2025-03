Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2025 in DIRETTA: PARIS SUBLIME! Ipoteca la vittoria e mette nel mirino Thoeni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 9.30 E 12.3011.09 Bene in alto il tedesco che dopo metà gara ha un ritardo di 54 centesimi.11.09 È il momento di Romed Baumann.11.09 Tanti errori dello svedese che chiude ventunesimo ad 1.3711.08 Partito Monsen11.07 Questi i prossimi atleti in gara:23. Felix Monsen (SWE)24. Romed Baumann (GER)25. Bryce Bennett (USA)26. Kyle Negomir (USA)27. Jan Zabystran (CZE)28. Lars Roesti (SUI)29. Florian Loriot (FRA)30. Christof Innerhofer (ITA) 11.06 Questa la classifica provvisoria:1. Dominik(ITA) – 1:08.982. James Crawford (CAN) – 1:09.36 (+0.38)3. Miha Hrobat (SLO) – 1:09.45 (+0.47)4. Marco Odermatt (SUI) – 1:09.46 (+0.48)5. Vincent Kriechmayr (AUT) – 1:09.47 (+0.