Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2025 in DIRETTA: alle 10.30 il via della gara, cambia la partenza

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DILADELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE9.30 E 12.3010.09 Quest’oggi le speranze azzurre sono quasi tutte sulle spdi Paris. In questo fine settimana il fuoriclasse azzurro è tornato al successo vincendo nella discesa di venerdì. Questo successo può aver dato molta fiducia all’italiano che proverà a ripetersi su una pista che spesso in carriera gli ha regalato molte soddisfazioni.10.06 Nella giornata di ieri è stato tripudio Svizzera. La formazione elvetica ha incantato trovando una tripletta con Von Allmen, Marco Odermatt e Stefan Rogentin. Quest’oggi gli svizzeri potranno provare a ripetersi puntando anche su Alexis Monney, Loic Meillard e Justine Murisier.10.03 Laodierna chiuderà il lungo fine settimana di