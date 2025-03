Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2025 in DIRETTA: squalificata Hector, 4 azzurre qualificate, novità Mondinelli! Alle 12.30 la seconda manche

I PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG MASCHILE DI KVITFJELL D10.3010.50 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi diamo l'appuntamento12.30 per il via della.10.49 E' arrivata la squalifica per la svedese Sara. Colpo di scena e doccia fredda per i padroni di casa: era terza.10.49 Buona prova di squadra per le italiane. Lara Della Mea è la migliore dellein 16ma posizione a 1.88 dalla testa. Inavremo Martina Peterlini, 18ma a 2.08, Marta Rossetti 21ma a 2.43 e Emilia– prima qualificazione della carriera – 27ma a 3.12.10.47 Tra queste nove atlete, non ci sono le due duellanti per la coppa di specialità. Zrinka Ljutic è decima a 1.03: la croata era in lizza per il secondo posto, ma a causa di un errore nel finale ha perso diversi decimi e posizioni.