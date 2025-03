Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2025 in DIRETTA: Shiffrin in testa dopo la prima manche, Rast e Ljutic devono rimontare. Quattro azzurre qualificate, si riparte alle 12.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG MASCHILE DI KVITFJELL D10.3010.43 Fuori anche Reich e Remme, ufficiale la qualificazione di Emilia Mondinelli.le italiane presenti in seconda.10.40 Nessun’atleta si sta avvicinando a tempi valevoli per la qualificazione, cinque le ragazze che ancorasvolgere la propria discesa.10.38 La norvegese Lysdahl si ferma in 34ma posizione, sfiorando l’ingresso in seconda. Aumentano le chance di vedere Mondinelli più tardi.10.35 Fuori l’azzurra. Al momento sarebberole italiane al via della seconda, sperando che Mondinelli possa rimanere nelle trenta.10.34 Parte Lorenzi.10.34 Pochi minuti alla partenza dell’ultima azzurra, Lucrezia Lorenzi.10.31 Purtroppo Tschurtschenthaler inforca e si capovolge in aria nell’ultima figura.