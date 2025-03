Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2025 in DIRETTA: Shiffrin favorita, Rossetti per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelloin programma a Are (Svezia) valevole per la Coppa del Mondo 2024-di scifemminile. Il terz’ultimo weekend di gara della stagione sta per volgere al termine: la prova tra i rapid gates chiuderà la due giorni scandinava, avviatasi ieri con la straordinaria vittoria di Federica Brignone in gigante. In assenza dell’azzurra e di Lara Gut-Behrami, i fari saranno puntati su Mikaelae sulla battaglia per la coppa di specialità.Mikaelaè tornata al successo nell’ultimodisputato in quel di Sestriere. Una vittoria assolutamente sentita per due motivi principali: il primo riguarda il periodo vissuto dalla statunitense a seguito dell’infortunio patito a Killington, ma l’affermazione in Piemonte verrà ricordata per il raggiungimento delle cento vittorie in carriera in Coppa del Mondo, traguardo irreale a cui nessuno era giunto nello sci