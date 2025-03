Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2025 in DIRETTA: Shiffrin comanda con margine, lontane Ljutic e Rast. Fra poco le italiane

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.309.56 Holtmann arriva al traguardo con un distacco di 1.80 da, inserendosi in 15ma posizione. Ora Laurence St-Germain.9.56 Ritardo di 0.69 all’intermedio per Holtmann.9.55 Aicher tocca con lo scarpone in entrata muro e scivola via: la tedesca è la prima atleta ad uscire quest’oggi. Ora Mina Fuerst Holtmann.9.54 Aicher fa segnare il miglior parziale nel primo settore, poi è staccata di 0.27 all’intermedio.9.53 Si riparte con Emma Aicher.9.52 La classifica dopo che sono scese le prime quindici atlete della starting list.1 1Mikaela USA 51.272 7 DUERR Lena GER +0.433 3 HECTOR Sara SWE +0.484 2 LIENSBERGER Katharina AUT +0.525 9 MEILLARD Melanie SUI +0.