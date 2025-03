Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2025 in DIRETTA: Shiffrin comanda con margine, lontane Ljutic e Rast. Attesa per Rossetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.3010.11 Chevrier transita al traguardo in 23ma posizione a 2.97 dalla vetta. Ora Ana Bucik Jogan.10.10 Difficoltà enormi per Gritsch: l’austriaca è 23ma a 3.42 da, difficile che la vedremo in seconda manche, Ora Marion Chevrier.10.09 Gallhuber si ferma in 22ma posizione a 2.45 dalla testa. Ora Franziska Gritsch.10.07 Non male l’azzurra, 17ma a 1.88 dalla testa. Tra gli ultimi pettorali è stata sicuramente la più convincente, ora Katharina Gallhuber.10.07 Bene Della Mea, staccata di soli 0.46 all’intermedio.10.06 Aronsson Elfman si infila in 19ma posizione con un ritardo didi 2.33. Ora spazio alla seconda azzurra, Lara Della Mea.10.05 Si riparte con Hanna Aronsson Elfman.