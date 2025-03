Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2025 in DIRETTA: rimonta clamorosa di Rossetti, è nelle dieci! Ora le migliori

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.3013.12 Meillard guadagna su Truppe e all’intermedio ha 0.38 di vantaggio sull’austriaca.13.11 Slokar è quinta a parimerito con! La slovena aggancia l’azzurra in classifica a 0.81 da Truppe,male che vada sarà nona. Ora Melanie Meillard (-0.34).13.11 Perde il ritmo Slokar nella prima metà di gara, la slovena paga 0.60 all’intermedio.13.10 Gran manche di Katharina Truppe. 0.22 il divario che la divide da Swenn Larson e che basta per issarsi al comando. Ora Andreja Slokar (-0.05).13.09 Molto bene Truppe: l’austriaca guadagna e si porta a 0.25 di vantaggio all’intermedio.13.08 Holdener è seconda a 0.39 da Swenn Laon! Occhio perché la svedese può effettivamente provarci per il podio.