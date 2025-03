Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2025 in DIRETTA: MOSTRUOSA manche di Marta Rossetti, possibile rimonta furibonda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.3012.50 Della Mea difende la seconda posizione, pagando in totale 0.71 dalla connazionale.12.50 Della Mea accusa 0.34 daall’intermedio.12.49 Ritardo enorme per la slovena, settima a 1.47 dalla testa.ha già guadagnato quattro posizioni, ora l’ultima azzurra, Lara Della Mea (-0.55).12.48 Peterlini paga 1.24 ed è quinta al traguardo, ora Neja Dvornik (-0.49).12.47 Sbaglia Peterlini nel secondo settore, l’azzurra paga 0.74 all’intermedio.12.46 99 centesimi di ritardo al traguardo per la svedese, seconda al traguardo. Ora la terza azzurra in gara, Martina Peterlini (-0.35).12.44 Huber paga 1.01 da, distacco che comunque le vale la seconda posizione.