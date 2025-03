Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2025 in DIRETTA: inizia la seconda manche, fra poco le azzurre

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.3012.34 Un po’ contratta l’azione di Mondinelli, che centra i primi punti della carriera chiudendo in terza posizione a 0.56 da Hurt. Ora Asa Ando (-0.05).12.34 Mondinelli paga 0.38 all’intermedio.12.33 Troppoall’ingresso della figura Hensien. Esce di scena la statunitense, prima atleta ad uscire. Ora tocca a Emilia Mondinelli (-0.04).12.32 Hurt va al comando con un vantaggio di tre decimi su Dubovska, non un margine incredibile quello accumulato dalla statunitense. Ora la connazionale Katie Hensien (0.00).12.31 Hurt all’intermedio ha 0.24 di margine su Dubovska.12.30 Dubovska giunge al traguardo e va momentaneamente in testa con il crono di 1:44.54. Ora subito un riferimento importante con AJ Hurt (-0.