Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2025 in DIRETTA: inizia la prima manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.309.38 1.60 di distacco per Rast al traguardo. La svizzera è sesta e paga quasi sei decimi nei confronti di Ljutic, la quale però si era quasi stesa. Ora Lena Duerr.9.37 Molto abbottonata Rast nella partele, l’elvetica paga 0.75 all’intermedio.9.36senza errori per Holdener, staccata però di 0.93 da Shiffrin per infilarsi in quarta posizione. Ora Camille Rast.9.36 0.25 di ritardo all’intermedio per Holdener.9.35 Ljutic inciampa sugli sci ed è costretta a piantarsi per rimanere nel tracciato nel finale, 1.03 il ritardo per la croata da Shiffrin. Non una bella notizia in ottica classifica specialità. Ora Wendy Holdener.9.35 Due centesimi di vantaggio per Ljutic all’intermedio.