Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2025 in DIRETTA: alle 12.30 il via della seconda manche, Shiffrin alla caccia della vittoria n.101

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG MASCHILE DI KVITFJELL D10.3012.10 All’appello manca Sara Hector. La svedese si era piazzata in terza posizione nella prima, con un ritardo di 0.48 nei confronti di. Subito dopo il terminemetà iniziale di gara, la padrona di casa è stata squalificata, perciò non la vedremo al viarun.12.05 La primaha visto ancora una volta Mikaelaesprimersi su unllo inarrivabile per le concorrenti. L’americana è al comando dopo la discesa d’apertura con il parziale di 51.27. L’atleta più vicinastatunitense è Lena Duerr, staccata di 0.43 ddetentricesfera di cristallo, terza Katharina Liensberger a 0.52 dvetta. Sarà unacombattuta: otto le atlete racchiuse in meno di un secondo.