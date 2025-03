Inter-news.it - LIVE – Roma-Inter Women 0-1, si riprende: inizia il secondo tempo!

è l’incontro valido per la seconda giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio delle Tre Fontane di(RO).0-161? Rilancio lungo di Runarsdottircettato da Wullaert che si lancia verso la porta avversaria in un uno contro uno con Di Guglielmo: bravissima lanista a riuscire a chiudere in fallo laterale60? Cambi anche per Piovani: esce Pavan entra Cambiaghi58? Prime mosse per Spugna: saranno tre i cambi. Esce Khul entra Pilgrim, esce Giacinti entra Corelli, esce Haavi entra Di Guglielmo.55? Laalza il ritmo nella metà campo avversaria: l’riesce a mantenere la concentrazione e ad allontanare ogni pericolo in difesa50? OCCASIONE! Doppia conclusione di Wullaert che cerca la doppietta personale della gara.