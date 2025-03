Inter-news.it - LIVE – Roma-Inter Women 0-1, GOOOOLLL Wullaert va subito a segno!

è l’incontro valido per la seconda giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio delle Tre Fontane di(RO).0-16? GOOOOOOOOLLLLL!12.30 INIZIA LA PARTITA!12.25 Tutto pronto allo Stadio delle Tre Fontane per la sfida d’alta classifica: le due squadre entrano in campo12.07 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di, valida per la seconda giornata di poule scudetto di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali:(4-3-3): 30 Kresche; 51 Troelsgaard, 2 Minami, 32 Linari, 25 Thogersen; 10 Giugliano, 24 Kuhl, 15 Dragoni; 7 Viens, 9 Giacinti, 11 Haavi.In panchina: 12 Ceasar, 52 Merolla, 3 Di Guglielmo, 14 Aigbogun, 16 Corelli, 17 Pilgrim, 18 Glionna, 19 Oladipo, 22 Pandini, 23 Cissoko, 50 PanicciaCoach: Alessandro Spugna(3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 8 Pavan, 27 Csiszar, 23 Magull, 15 Serturini; 31, 22 Schough.