Inter-news.it - LIVE – Roma-Inter Women 0-1, finisce il primo tempo: gestione totale!

è l’incontro valido per la seconda giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio delle Tre Fontane di(RO).0-1Laparte forte ma l’è bravissima a concretizzare alla prima occasione utile. Il vantaggio ottenuto già al sesto minuto aiuta le nerazzurre a gestire il pallone e ad avere il pallino del gioco. Le giallorosse restano vive, con una serie di chance ma la squadra di Piovani non sembra mai davvero rischiare. Servirà un secondodi massima concentrazione, ed almeno un altro gol, per chiudere con tranquillità il match e ottenere tre punti importantissimi su un campo ostico come quello di