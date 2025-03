Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: probabile arrivo in volata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla testuale della prima della. Una otto giorni che premette emozioni all'insegna delle montagne francesi e che darà un assaggio di quello che vedremo al Tour de France fra qualche mese. Gli occhi sono puntati tutti sul due volte vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), il quale ha il chiaro obiettivo di andarsi a prendere la vittoria finale dopo il terzo posto dell'edizione 2023. Ad impensierire il danese ci penseranno il compagno di squadra Matteo Jorgenson, campione in carica, il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) e l'australiano Ben O'Connor (Team Jayco AlUla). La prima della, Le Perray-en-Yvelines-Le Perray-en-Yvelines, si estende per circa 156 chilometri e presenta vari saliscendi.