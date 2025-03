Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier vince da pronostico. Terzo Dainese, Albanese in top 10

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20ha battuto allo sprint Démare e. Bene anche Albertoche chiude in nona posizione.15.18! Volata imperiale del belga, successo senza discussioni. Quasi agevole.15.17 PARTE!15.17 RISALE IL BELGA TIM!15.16 Se la giocano in molti, ULTIMO CHILOMETRO!15.15 A BREVE LA VOLATA, non si vede Alberto.15.14 2 km all’arrivo! Terzetto ricucito dal peloton!15.13 3 km al traguardo, resta di 8 secondi il vantaggio dei battistrada.15.12 Provano ad evadere Matteo Trentin, Tarling e Skjelmose a 5 km dall’arrivo! 7” guadagnati!15.07 Reazione del campione in carica Matteo Jorgenson e di Jhonatan Narvaez, corridore della UAE Emirates.15.06 Attacca Santiago Buitrago, corridore della Bahrain-Victorius.