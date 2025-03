Oasport.it - LIVE Paolini-Jovic 7-6, 1-6, 6-3, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurra soffre ma vince la sfida con la talentuosa americana

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.59 Termina qui latestuale di. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi.23.57 Al prossimo turnoaffronterà lante del match tra Leylah Fernandez e Jaquelin Cristian, partita che andrà in scena nella notte italiana.23.55ha terminato l’incontro con il 66% dei punti vinti con la prima, entrata il 56% delle volte, ed il 44% con la seconda.ha piazzato 1 ace al netto di 3 doppi falli.23.53 Match durissimo in cui ha regnato l’equilibrio. La diciassettenneè entrata in campo senza nulla da perdere e giocando il proprio tennis aggressivo incantando con il rovescio.ha pagato un po’ di inesperienza nel tie-break ma è stata bravissima a ribaltare il punteggio nel secondo parziale con una serie di 6 giochi consecutivi.