Oasport.it - LIVE Paolini-Jovic 7-6, 1-6, 5-3, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurra serve per vincere il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Bellissimo dritto inside-in diche spolvera la riga.point.30-15sotterra il dritto.30-0 Termina di poco largo il rovescio lungolinea dell’americana.15-0 Scappa in lunghezza la risposta di.5-3 Break: termina in corridoio il dritto di, forse messa in difficoltà anche dalla deviazione del nastro.15-40segue a rete il dritto lungolinea ma viene infilata da un passante fulmineo al corpo.15-30 Strepitosa smorzata diche ruba completamente il tempo al.0-30aggancia la stop volley dell’americana e gioca un ottimo lob su cui l’avversaria non può nulla.0-15 Termina in corridoio il dritto incrociato di. Bravaa scegliere di alzare leggermente la traiettoria e giocare in sicurezza.