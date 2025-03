Oasport.it - LIVE Paolini-Jovic 7-6, 1-6, 2-1, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’americana recupera il break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Termina in corridoio la risposta di.Seconda15-40 Si ferma sul nastro il dritto lungolinea di.15-30si apre il campo con il dritto lungolinea e poi chiude con l’inside-in. Nel momento di difficoltà l’azzurra si sta aggrappando al suo dritto.15-15 Prima vincente per,0-15 Bellissima risposta di.2-1: grande risposta delche accelera con il rovescio eil.30-40 Rovescio incrociato in controbalzo disu una palla steccata di.15-40manovra con il dritto incrociato e chiude con il lungolinea.Seconda0-40 Termina a metà rete il rovescio dell’italiana.Seconda0-30 Brutto errore diche a pochi passi dalla rete colpisce il nastro e non trova il campo.