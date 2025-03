Oasport.it - LIVE Paolini-Jovic 7-6, 1-6, 0-0, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’americana domina il secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15prova ad aggredire la seconda con la risposta di dritto senza però trovare il campo.15-15 Doppio fallo, il terzo per l’italiana.15-0 Termina in corridoio il rovescio del.Al servizio JasmineTERZO SETLa partita sembrava nelle mani diche dopo aver conquistato il primo set era salita rapidamente 1-0, 30-0. L’azzurra ha poi commesso qualche errore di troppo rimettendonel match.1-6 Gioco eset Iva: termina lunga la risposta dell’azzurra.Seconda40-30 Ottima risposta con il rovescio lungolinea e schiaffo al volo di dritto vincente.40-15 Prima al centro vincente.30-15 Risposta d’incontro diche conquista immediatamente la rete mettendo pressione all’avversaria.cerca un passante vincente ma la palla si ferma in rete.