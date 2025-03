Oasport.it - LIVE Milano-Vallefoglia 3-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: la Vero Volley domina gara-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-BERGAMO DIDALLE 16.0020.35 La top scorer di quest’incontro è stata Paola Egonu che ha chiuso con 17 punti seguita dai 13 di Sylla e gli 11 di Kurtagic. La miglior marcatrice diè stata Simone Lee con 10 palloni messi a terra20.33 Dominio diche vince-1 per 25-22, 25-16, 25-16. La squadra di Lavarini è stata sempre in controllo della partita vincendo agevolmente ogni parziale.20.31 25-16 Si ferma in rete il servizio di Weitzel.batte3-0 e vince-1.24-16 Errore dai 9 metri di Sylla.24-15 Monster block di Danesi sul primo tempo di Weitzel23-15 Non c’è stata l’invasione aerea di Daalderop ma anzi l’infrazione l’ha commessa Perovic22-16 Invasione aerea fischiata a Daalderop.