Oasport.it - LIVE Milano-Vallefoglia 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: la Vero Volley prende il largo nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-BERGAMO DIDALLE 16.0017-11 Palla 7 di Orro per Kurtagic con il pallone che si infila tra le due giocatici a muro16-11 Si ferma in rete il servizio di Danesi16-10 Pallonetto vincente di Danesi che gioca alle spalle del muro a 2 di.15-10 Giovannini va in segno in diagonale. La palla viene deviato dalla mano esterna di Danesi e mette fuori gioco la difesa di15-9 Diagonale vincente di Sylla che passa sopra il muro avversario.TIME OUT14-9 Attacco dalla seconda linea di Lee che blocca il braccio e trova un pallonetto vincente dietro il muro di Sylla.14-8 Parallela vincente di Lazda. La lettone prova a trascinarein questo complicatoset.14-7 L’alzata in bagher di Egonu è troppo lunga per Sylla che non riesce a trovare il campo.