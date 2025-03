Oasport.it - LIVE Milano-Vallefoglia 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-22, le lombarde vincono un primo set equilibrato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-BERGAMO DIDALLE 16.0019.37è stata sempre al comando di questoset in cui perònon ha mai mollato. Lehanno fatto la differenza a muro dove hanno realizzato 5 punti contro l’unico delle marchigiane.25-22 Muro di Daalderop che mette la parola fine alparziale.24-22 Attacco in diagonale di Egonu che passa sopra il muro e porta due set point a.23-22 Doppia fischiata a Gelin. Errore grave del libero diche regala un punto prezioso a.23-21 Orro gioca con Danesi che passa tra le mani del muro.22-21tempo vincente di Weitzel con il pallone che cade al centro del campo.22-20 Diagonale fulminea di Miriam Sylla.21-20 L’attacco di Lee viene murato da