Oasport.it - LIVE Milano-Vallefoglia 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le lombarde allungano nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-BERGAMO DIDALLE 16.0018-15 Diagonale vincente di Egonu che sale a 7 punti.TIME OUT17-15 ACE!!! La battuta di Bici atterra sulla riga, secondo punto diretto per l’opposto albanese.18-14 Termina di poco lunga la battuta di Bici.chiama il video check per palla dentro/fuori17-14 Ace di Bici che pesca la zona di conflitto tra Sylla e Daalderop17-13 Attacco vincente di Candi.17-12 MONSTER BLOCK!! Azione molto confusa con Egonu che salva in tuffo un pallone che sembrava già perso.può riattaccare prima con Bici e poi con Giovannini che sbatte contro il muro imperiale di Egonu.16-12tempo perfetto di Danesi.15-12 Ace di Weitzel aiutata da una brutta ricezione di Daalderop.