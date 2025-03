Oasport.it - LIVE Milano-Vallefoglia 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-BERGAMO DIDALLE 16.006-3 Monster block di Kurtagic!!5-3 Pallonetto spinto di Egonu che trova una deviazione del muro di Giovannini4-3 Weitzel risponde a Danesi e va a segno con il primo tempo.4-2 Primo tempo di Danesi3-2 Lee serve verso Sylla. La palla scappa nella metà campo didove chiude Giovannini3-1 Errore al servizio di Orro.3-0 Mani out cercato e trovato da Sylla.molto attenta in difesa in quest’avvio di match2-0 Diagonale vincente di Egonu al termine di uno scambio lungo in cui Orro è andata a recuperare un pallone nella metà campo avversaria1-0 Attacco dalla seconda linea di Egonu che non forza, lavora il colpo e trova il punto dopo la deviazione del muroPRIMO SET19.