Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia 7-7, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: splendida meta di Capuozzo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18?- Intervento provvidenziale di Gallagher, che evita lainglese e guadagna anche un preziosissimo calcio di punizione.16?- Non rotola via Cannone sul placcaggio.che si riversa nei nostri 22 dopo il calcio di Smith.15?- Trasforma Paolo Garbisi.7.15?-AAAAAAAA!azione degli azzurri che con due calcetti guadagnano campo fino all’assist di Ioane per! Che bella!13?- Calcetto di Dingwall che ci riporta all’interno dei nostri 22. Touch per l’, costretta nuovamente alla difensiva.11?- Prima l’ottima tenuta della mischia, poi la gran difesa dell’. Azzurri che si salvano e spazzano via il pericolo con il piede di Varney.9?- Infortunio per Lawrence, sta per entrare Marcus Smith.