Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia 47-24, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: gli azzurri reggono per 40?, poi arriva la batosta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:01 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.18:00 Gonzalo Quesada deve capire i motivi di questi frequenti black out nelle seconde metà dei match. E’ un’a due volti: spavalda, dinamica, offensiva, raggiante nei primi tempi.spenta, pasticciona e sulle gambe nelle riprese.17:59che resta a quota 4 in classifica e deve guardarsi le spalle dal Galles, salito a quota 3 dopo i due punti bonus trovati nella sconfitta rimediata in Scozia. Nell’ultima giornata gliospiteranno l’Irlanda, mentre il Galles riceverà proprio l’.FINE PARTITA:47-2481?- Sbaglia stavolta Smith.